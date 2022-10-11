這水鬼還真「消暑」！有網友在路邊一處商店招牌猛然一看發現竟賣「水鬼」，他趕緊調頭看到底是什麼？原來水鬼2字的「部首」褪色了，其實是賣「冰塊」，其他網友笑說「不愧是賣冰塊的，連字都會融化」、「請問冰塊融化變什麼？答：水鬼」，還有人笑說應該是賣勞力士的黑/藍/綠水鬼。

有網友在臉書「爆笑公社2」分享1張圖片，一處雜貨店放在店門口的招牌上，用紅字寫上淡淡的「水鬼」2字，讓原PO笑說「害我調頭回看是賣什麼？」結果其實仔細看圖片，水鬼2字的旁邊都還有已褪色的「部首」，水鬼其實是「冰塊」，照片曝光意外成為笑料，引起網友討論。

有網友在路邊一處招牌猛然一看發現竟賣「水鬼」，讓他趕緊調頭看到底是什麼？原來水鬼2字的「部首」褪色了，其實是賣「冰塊」。（翻攝自臉書「爆笑公社2」）

其他網友留言「五筒可以扮四筒，冰塊當然也可以扮水鬼」、「不愧是賣冰塊的 連字都會融化」、「店家：我們有黑/藍/綠水鬼，您要哪一種？」、「水鬼都能賣！厲害了」、「老闆，珍奶水鬼多一點」、「水鬼：冰塊最終進化，讓你涼一輩子」、「金門早期特產啦」、「請問冰塊融化變什麼？ 答：水鬼」。

還有網友分享類似看錯招牌的例子，像是「礦泉水」三字，由於角度的關係，「礦」字的左半邊沒看到，竟成了「黃泉水」，還有某間家具行叫「悅暘」，也有人會看成「脫腸」；但也有真的寫錯字，同樣引起關注，有網友在台東看到擺攤的阿伯賣粥，看板寫成「鮮魚弱」。