陳俊志醫師開設尼布恩學堂，輔導六龜區學生課業。（林瑞益攝）

48歲牙醫師陳俊志在莫拉克風災後到六龜區帶領災該區國、高中學校合唱團療癒心靈，屢次出國參加合唱團比賽奪得大獎，明年將到南韓參加世界合唱團比賽。儘管寶來國中師長對籌措經費相當擔憂，但陳俊志認為事在人為。

陳俊志是平地人，對於指導原住民學生，他覺得，雖然自己不會說布農族語等原民話，但透過相處，和學生們溝通並沒有太大的問題。學生們在台上唱錯了歌詞還會向他坦白，展現純樸的一面。

陳俊志原本覺得到偏鄉開業覺得不太可能，但後來心想就當作一個嘗試，在六龜市區開設牙醫診所，診所名「尼布恩」，在布農族語就是「牙齒」的意思，發想概念來自學生的創意。陳俊志也覺得「尼布恩」很好，比起叫「陳俊志牙醫」強得多。

陳俊志還在偏鄉設立學堂，甚至租遊覽車當專車，邀請學弟妹上山當授課老師，輔導偏鄉學童。陳俊志坦承，這是一筆不小的開銷，相信透過募款，可以解決這問題。他也有給學弟妹們家教鐘點費，畢竟學弟妹們也要生活。

陳俊志明年將帶領寶來國中學生到南韓參加合唱團比賽，目前學校已經在訓練學生的語文能力，也鼓勵學生們自己多儲蓄，以備不時之需或未來求學之用。寶來國中校長潘如萍也對此寄予厚望，鼓勵學生多充實自己。

對於未來，陳俊志並沒有規畫太多，他認為，就先做好眼前的事情，之後自然就會有另一件事情浮現出來。就像他到六龜區開設牙醫診所，原本還擔心病患是否充足的問題，未料開業以後，病患卻不少，因為當地只有這一間牙醫診所，且他還是兒童專科牙醫。