城鄉局表示，目前持續積極推動中，預計年底會辦理公展說明會。（新北市城鄉局提供／李奇叡新北傳真）

新北市議員參選人黃淑君今天表示，新北市浮洲都市計畫通盤檢討案因疫取消，近期有居民又接獲新北市城鄉局問卷，擔心填寫問卷可能會被視作「已舉辦說明會」；城鄉局解釋，這是在內政部召開小組審議後，決議請市府進行的「區段徵收公益性必要性報告問卷調查」，目前持續積極推動中，預計年底會辦理公展說明會。

黃淑君說，有浮洲鄉親陳情，稱城鄉局這份問卷讓他們無所適從，怕不填寫權益會受損，又擔心填寫之後，市府會視同「已經舉辦過說明會」，變相取消實體會議。她強調，居民能體諒說明會因疫暫緩，但疫情趨緩也沒得到復辦消息，因此擔憂城鄉局是否享用該問卷「打發」他們。

黃淑君批評，新北市府局處做事草率，讓人看不出新北市長侯友宜想要改變的決心，反而一再看到侯友宜忙選舉而忘乎市政的怠惰，她已會同板橋區浮洲里里長曾太吉遞交陳情書，盼市府傾聽地方民意。

新北市城鄉局解釋，浮洲都市計畫去年年底經新北市都委會審議通過後送內政部審議，內政部審議後請市府再辦理公展說明會，以及區段徵收公益性必要性報告問卷調查，目前是依既定步調積極推動中，預計年底會辦理公展說明會，確保市民權益及地方建設推動，屆時歡迎各界公民或團體參加。

城鄉局指出，新北市府8月底配合內政部意見，針對區段徵收範圍發出地主意願調查問卷，藉此瞭解民眾想法，作為後續辦理公展說明會參考，並持續溝通說明，化解疑慮，9月29日也因應里長邀請，至當地向民眾說明區段徵收問卷內容及接受陳情，相關陳情意見市府已提送內政部審議。

城鄉局局長黃國峰表示，新北市府2019年重啟浮洲通檢案，多方諮詢地方實際需求，並提出修正方案內容，也多次召開地方座談會向議員、里長及民眾溝通調整規劃內容，並召開13次新北市都委會專案小組會議，期間並安排陳情人參與會議，表達意見。

黃國峰說，居民所關心的大觀路一段28及29巷社區排除區段徵收範圍、道路調整減少拆遷、古蹟與宗教信仰保存、既有工廠輔導等相關議題，新北市都委會也已針對民眾所提陳情意見，妥為處理，獲得初步共識。

另外黃淑君提到，「在地事在地處理」應是規畫與執行公共政策的道理，她卻屢次接獲居民陳情，表示城鄉局舉辦說明會的地點在溪崑地區，讓居民得要跨過一個浮洲橋，不僅沒有因地制宜，反而讓人覺得城鄉局「多此一舉」，且毫無誠意。

城鄉局回應，依都市計畫法規定，公展說明會只要在板橋轄區辦，當初是因為疫情關係，原定拿來當成說明會場地的學校等均未開放，故選擇鄰近地區。