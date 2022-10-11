南投市77歲老農10日獨自到文化路附近的鳳梨田工作，中午12時許於他駕駛翻土機將田裡的土壤翻耕，疑似操作不慎，導致翻土機翻覆，他慘遭機器壓住受困，呼救了1個多小時，才有人發現幫忙報案。
南投縣消防人員獲報趕到現場，發現老農的意識清楚，不過左腳遭翻土機壓住動彈不得，立即合力幫忙移開翻土機，協助老農脫困，發現老農的左腳掌撕裂傷、血流如注，緊急包紮後送醫，老農的左腳掌疑似肌腱斷裂，所幸沒有生命危險。
南投市77歲老農10日獨自到文化路附近的鳳梨田工作，中午12時許於他駕駛翻土機將田裡的土壤翻耕，疑似操作不慎，導致翻土機翻覆，他慘遭機器壓住受困，呼救了1個多小時，才有人發現幫忙報案。
南投縣消防人員獲報趕到現場，發現老農的意識清楚，不過左腳遭翻土機壓住動彈不得，立即合力幫忙移開翻土機，協助老農脫困，發現老農的左腳掌撕裂傷、血流如注，緊急包紮後送醫，老農的左腳掌疑似肌腱斷裂，所幸沒有生命危險。
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