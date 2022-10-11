交通部觀光局日前遴選2024、2025台灣燈會舉辦縣市，最後分別由台南市、桃園市獲選。

觀光局表示，往年台灣燈會舉辦縣市遴選會先擇選區域、再確認縣市；今年起改為有意願縣市政府自由申請，並由觀光局籌組「台灣燈會評選審查委員會」，就提案計畫的舉辦場地、交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等六大指標來評分，並一次評選暨公布2屆主辦縣市，以利國際宣傳行銷及地方政府籌辦之需。

台南市距2008年舉辦台灣燈會至今已逾十餘年，2024台灣燈會同時也是台南建城400年，初步規劃主展場燈區位於台南高鐵特定區，策展主軸以綠能科技為概念，將結合數位藝術及多媒體應用引進國際級的光影藝術，象徵台南展望下一個百年；而安平燈區則以台南運河水域光藝展演為主，主推乘船逛遊賞燈體驗，另外將串聯衛星燈區月津港燈節、龍年崎光節空山祭、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節等台南既有知名燈節。

桃園市是繼2016年後再度於2025舉辦，桃園市預計本次策展以航空城元素來規劃，主展區暫定於中壢運動公園預定地及莒光公園周邊，場域空間運用值年生肖「蛇」的形狀串聯，燈區布置將融合傳統燈藝、藝術設計、環保節能、在地特色、機械動態、創新科技等多項元素，也預計邀請國際專業藝術團隊參與，並透過地緣之便吸引更多國外旅客參與。