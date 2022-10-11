嘉義長庚資材倉庫空地樹叢傳火警「枯木、風勢助燃」濃煙衝天 15:322022/10/11 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義長庚醫院資材倉庫區旁樹林空地，今下午2點半左右被發現起火燃燒。（呂妍庭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義長庚醫院資材倉庫區旁樹林空地，今下午2點半左右被發現起火燃燒。（呂妍庭攝） 嘉義長庚醫院資材倉庫區旁樹林空地，今下午2點半左右被發現起火燃燒。（呂妍庭攝） 嘉義長庚資材倉庫空地樹叢傳火警「枯木、風勢助燃」濃煙衝天 訂閱影音： 中時新聞網 嘉義長庚醫院資材倉庫區旁樹林空地，今下午2點半左右被發現起火燃燒，因現場全是雜草枯木，火勢相當猛烈，加上風大，目前警消正在想辦法控制火勢中，由於起火位置距國慶焰火管制區相當近，上午附近也曾發生火警，起火原因待調查。 林佳龍攜子弟兵拜會國寶級茶師 盼發揚茶文化 飛彈掉回基地炸開狂震 韓網驚「開戰了」超扯反應曝光 東北季風強烈 澎湖連2起燒草火警及時撲滅 #嘉義 #長庚醫院 #火勢 #資材 #倉庫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 參選人質疑海光爆炸案勞檢 市府：並無未詳細勞檢情事 12:562022/09/29 政治 迪麗熱巴穿緊身衣逆天長腿吸睛 擺新姿勢洩臉紅視角 21:432022/10/08 娛樂 農業行銷暨園藝資材博覽會 10／2前溪州公園開展 21:262022/09/29 生活 苗栗透天厝頂樓加蓋神明廳竄惡火 屋內4人驚逃 21:502022/09/28 社會 他在洗車場「改車」釀引擎噴火 驚悚畫面網酸：投錢噴泡沫 10:082022/10/05 社會 停車場「車頭傳異聲」下秒冒火光 整輛車燒成廢鐵 20:012022/10/10 社會 鄭恩地臉貼玉澤演胸口 《BLIND局中人》曖昧請他把衣服脫了 16:082022/10/02 娛樂 俊益鋼材資料庫 助接單快又順 04:102022/09/29 產業特刊 農業機械暨資材展 10／1嘉義登場 04:102022/09/30 投資理財 彰化鹿港福靈宮占縣地20年 縣府求拆引廟方不滿 15:422022/10/08 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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