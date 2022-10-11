嘉義長庚醫院資材倉庫區旁樹林空地，今下午2點半左右被發現起火燃燒。（呂妍庭攝）

嘉義長庚醫院資材倉庫區旁樹林空地，今下午2點半左右被發現起火燃燒。（呂妍庭攝）

嘉義長庚資材倉庫空地樹叢傳火警「枯木、風勢助燃」濃煙衝天

嘉義長庚醫院資材倉庫區旁樹林空地，今下午2點半左右被發現起火燃燒，因現場全是雜草枯木，火勢相當猛烈，加上風大，目前警消正在想辦法控制火勢中，由於起火位置距國慶焰火管制區相當近，上午附近也曾發生火警，起火原因待調查。