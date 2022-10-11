不一樣的生活或工作環境，可能為人帶來不同的轉變，不過《搜狐網》運勢專欄指出，金牛座、獅子座、天秤座、水瓶座特別不喜歡做出改變，與其為了適應新的環境而忙碌，不如好好享受現在一成不變的生活。

【金牛座】追求安逸

金牛座喜歡安逸的生活，雖然平淡，但至少每天都不用擔心、煩惱任何事情。他們之所以不願意改變，是因為一旦改變了，就要想辦法去適應新的生活，過程可能會覺得心力交瘁，甚至一切會變得更糟糕，想到這裡就讓他們感到害怕，更不願意做任何嘗試。

【獅子座】太懶了

獅子座不願意做出改變，是因為他們真的太懶了，他們享受現在的生活，不需要動腦，也不會太辛苦，每天都相當悠閒，但做出改變，勢必要經歷一段忙碌的時光，而他們最不喜歡的就是忙碌，所以在旁人眼中他們總是顯得沉悶守舊。

【天秤座】害怕利益受損

天秤座不願意做出改變，主要是害怕自己的利益受損，雖然現在的生活不是最好的，但至少衣食無憂，不需要為賺錢的事情煩惱，但改變過後，過去得到的利益就很可能要拱手讓人，想到這他們就更不願意嘗試改變。

【水瓶座】習慣了

面對習以為常的生活，水瓶座一點都不想要做出改變，他們認為現在的生活就已經很好了，不改變也沒關係，就算改變後結果會變得更好，他們也不願意去學習新的知識，這簡直就是要了他們的命，所以他們不能夠接受改變，還是喜歡安於現狀。