藝人小甜甜（張可昀）去年與圈外男友「宋先生」登記結婚，同年7月產下女兒「米苔目」，她在綜藝節目中談到自己的育兒與婚姻生活，升格人母的她，還自曝「崩潰到想離婚了」，大嘆婚姻維持不易。

小甜甜在《單身行不行》分享夫妻相處細節，結婚時因為碰上疫情，遲遲無法辦婚禮，生了小孩後仍然希望至少要有個婚戒，老公也帶她去挑選，但她產後因為生病，多囊性卵巢和甲狀腺低下，導致身形瘦不下來，她特別挑了最便宜的婚戒，但是戒圍最大的戒指也戴不下，店員委婉建議可以等瘦身成功後再挑選，小甜甜也就作罷，之後只要跟朋友提到此事，她老公就會像跳針一樣，跟所有人一直重覆「戴不下」這3個字，完全不顧慮她的心情，還自以為幽默，讓她在旁邊聽了相當受傷。

夫妻倆也因為育兒問題發生諸多衝突，一度鬧到要離婚，像是小甜甜剛生完在月子中心，老公一直打電動，更脫口「等一下不會怎麼樣」，讓她氣到帶著女兒去隔壁房間，結果老公還很高興的開視訊，跟遊戲中的隊友分享這個月子中心有多豪華，氣得小甜甜差點帶著女兒衝出月子中心。

此外，她也曾因發生車禍打給對方求救，老公一聽到，不是先關心甜甜的傷勢，而是說：「X！你的保險保費又要增高了，不知道人家要不要給你保！」讓她十分受傷，但她也坦承曾經把一台發財車撞飛，現在一個月保險費要10幾萬，雖然能夠理解老公的惱怒，但還是無法接受老公沒有在第一時間關心。