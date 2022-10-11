紅星塢娛樂傳媒公司CEO陳金飛過去是「神仙姐姐」劉亦菲的經紀人和乾爹，早年傳出劉亦菲之所以走紅，都有賴於陳金飛一手扶植，而劉亦菲出名後，雙方也傳出分道揚鑣。近日有網友爆料，指陳金飛似乎再度和劉亦菲一家重啟聯繫，8月和劉亦菲母親合開了新娛樂公司，被推測是否為了幫劉亦菲鋪路，但也有人稱註冊訊息中劉亦菲的母親名字有誤，是「劉曉莉」而非「劉小莉」。

根據大陸媒體報導，劉亦菲剛上大學時就被陳金飛相中，邀她為自己的地產公司拍廣告，之後陳金飛一口答應要替劉亦菲牽線，接連拍了《金粉世家》、《天龍八部》後，劉亦菲如願成為知名演員，陳金飛還為劉亦菲開經紀公司，而劉亦菲在拍攝《功夫之王》後人氣暴漲到海外，與陳金飛的合作關係也變淡。

劉亦菲跟媽媽。（圖／翻攝星探狗微博）

2017年陳金飛與小他30歲的女星楊采鈺傳出交往，女方公開認戀，2年後傳出已經低調結婚，當時陳金飛不承認也不否認，只說沒必要回應，「這只是我們生活的事」，更有傳聞指楊采鈺比陳金飛家有錢，隔年楊采鈺親上火線回答網友提問，有人問：「她是不是已經結婚了？」楊采鈺首度回應：「沒呢」，否認秘婚傳聞。

網友發現疑似劉亦菲媽媽與陳金飛開新公司。（圖／翻攝自自野生炸姐、在瓜田裡犯了錯微博）

近日，有網友發文，寫下：「劉亦菲的媽媽又和陳金飛合作了，今年8月29號新開了一個公司」，引來網友推測應該是要幫劉亦菲在大陸的演藝工作鋪路，但也有人指出：「媽媽叫劉曉莉不是劉小莉」、「不是她媽媽，她媽媽是劉曉莉」、「如果是真的那就太好了，說明劉亦菲和她經紀人終於要開始營業囉，到時候告你們造謠的一個都跑不掉」、「開公司怎麼了？合法經營，不像有些人偷偷摸摸的」，而劉亦菲本人暫無對此回應。