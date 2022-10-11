真的是文案大師！一名屏東網友日前在路上看到一則賣屋廣告，屏東長治鄉一棟名為「晴天娃娃屋」的透天厝開價400萬元起，並註明已清理乾淨，該名網友覺得新奇於是貼上網分享，但一堆人看不懂什麼是「晴天娃娃屋」，內行人解答這是委婉稱呼發生過輕生案的凶宅，嚇得大家全身起雞皮疙瘩。

這名屏東網友昨天在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張電線桿上的賣屋廣告，廣告大大地寫著「『晴天娃娃屋』長治有緣透天，已處理乾淨，總價400萬元以上」，而原PO看了說道「嗯，好像變得不可怕了」。

不過照片上傳後，許多網友都不明所以，紛紛留言「有故事的房子」、「水很深」、「不懂就問，晴天娃娃屋是什麼」，對此有內行網友解答，這是委婉稱呼曾發生過輕生案的凶宅，晴天娃娃的樣子是一端繞線掛著，所以有這種隱晦說法。

晴天娃娃被拿來比喻成凶宅，嚇傻網友，直呼以後看到晴天娃娃會有陰影。(達志提供)★中時新聞網關心您：再給自己一次機會，自殺防治專線：1925

對此，大家聽了嚇傻，「以後看到晴天娃娃會有陰影」、「晴天娃娃的意象也太恐怖了！」、「還是覺得毛」，但也有人表示，「不得不說，還挺有創意的」、「兇宅變特色屋」、「長知識了」、「管他什麼屋，最可怕的是我買不起」。

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