南韓著名嘻哈歌手Crush在8月結束長達兩年的服役空白期，於10月回歸樂壇，並在9日於延世大學舉行演唱會「2022 SOMEDAY PLEROMA」。誰料，在演唱會過後，有網友爆出Crush疑似歧視海外粉絲的傳聞。事後，Crush在今（11日）於IG發文解釋他不和粉絲「擊掌」的原因。

日前，Crush的演唱會結束後，在推特上出現一則影片，影片中可見Crush在觀眾席邊開心的與粉絲們擊掌。然而，在走到中間時，他卻把手抬高疑似拒絕，直到再走幾步後才繼續和粉絲擊掌。這段影片在推特上瘋傳，粉絲指責 Crush 是種族主義者，並故意只忽略膚色較深的粉絲。而「Cush racista」的關鍵字也在推特上成為了熱門搜尋。r

推特流傳的影片中，可見Crush原本在擊掌，卻突然抬高手拒絕。（圖／翻攝自推特）

被粉絲直指是種族主義者的Crush於昨（10日）在IG上發文澄清，表示：「我已經離開了大約兩年，能夠在舞台上表演並見到最愛的歌迷們是一種難忘而期待已久的經歷，所以我自然而本能地走向人群，向他們伸手。」他直言「以免造成進一步的誤解，我想解釋一下。為了安全考量，我必須避免在特定區域與粉絲擊掌，他們離支撐觀眾區的圍欄太近了，我看到那些前排的人被推到了柵欄上，所以為了粉絲的安全，我迅速做出了不靠近的判斷。沒想到我比出讓他們小心一點的手勢卻被視為是拒絕擊掌」，並表示「以後會更加小心避免產生這樣的誤會。」

但粉絲們似乎不太能接受Crush的解釋，在他的IG底下紛紛留言，表示「你可以和所有人擊掌，卻唯獨漏了那兩位女孩」、「你甚至在同一節和其他人擊掌」、「你傷了他們的心」、「影片就像白天一樣清楚可見。」