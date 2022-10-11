嘉義縣太保市林姓醫師與朴子市張姓藥師聯手，被控以「免部分負擔拿痠痛貼布」招攬民眾交付健保卡，4年多來詐領健保費逾1556萬餘元，2人與健保署達成和解，分期繳回1250萬餘元、599萬餘元，10名涉案人均獲檢方緩起訴處分。

檢方調查指出，林醫師及張藥師自2018年1月起，謀議以虛偽診療方式詐領健保費，由6名病患當「小蜜蜂」幫忙宣傳「免掛號、免部分負擔即可拿DM藥膏、感冒藥、眼藥水或酸痛貼布」，並協助收集鄰里親友的健保卡，每人每刷1次卡，可領取30元作為代價。

林醫師與張藥師將不實診察紀錄、處方箋、藥局調劑及藥品等紀錄上傳健保署後，將健保卡與實際換取藥品藥膏或酸痛藥膏（布），交由李姓「小蜜蜂」負責送回給健保卡持有人。

檢方查出，林醫師與張藥師以此手法詐領診察費、藥費及藥事服務費等健保費用，自2018年1月至今年4月30日，林醫師詐取診察費金共1139萬8897元，張藥師詐領藥費及藥服費共417萬1422元。

林醫師、張藥師於今年5、6月間與健保署簽立切結書，同意繳回犯罪所得1250萬元、599萬8546元，並於9月間各自捐款100萬元、50萬元至健保署南區健保愛心專戶，李姓小蜜蜂也於10月5日捐款5萬元至同一個愛心專戶。

檢方偵結，林醫師緩起訴2年，已立悔過書，自今年5月至2024年4月止，分期繳回1250萬元，每月月底前繳交52萬元至健保署指定的醫療費用專戶，已繳交今年5至8月每月各52萬元。

張藥師緩起訴1年，已立悔過書，分期繳回599萬8546元，第1期300萬元以及今年7、8月共60萬元已繳交，今年9月至2023年4月止，每月月底前繳交30萬元至健保署指定之醫療費用專戶。

其餘8名涉案人各緩起訴1年，向公庫支付10萬至5000元不等，寫悔過書，接受4小時法治教育。