台北市立動物園年約18歲大貓熊「團團」8月底出現癲癇、走路不穩等狀況，經核磁共振MRI檢查，初步發現左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球亦然，有腦神經外科專家推測，若無法治療僅能存活半年至1年，但熊貓「團團」、「圓圓」曾是兩岸和解象徵，台北市長柯文哲11日直呼「沒辦法」，總不能要求貓熊長命百歲。

柯文哲下午出席2023台灣燈會在台北活動後接受媒體聯訪，提及是否考慮申請大陸專家來台替團團看診，柯文哲表示，現在視訊很發達，真的有需要可透過此方式，但也不必，因為台灣獸醫也不差，只是在照顧大貓熊上比較沒經驗，若透過視訊談一談也沒問題。

媒體追問，不考慮讓大陸專家來台，主因是否為兩岸關係不佳，柯文哲說，申請來台不台可能，他重申現在視訊很發達，傳電腦斷層片傳很容易，總之看病不是大問題，雖然照顧大貓熊比較沒經驗，蛋台灣獸醫水準沒問題。至於此決定是否會牽動兩岸關係，柯則說，「總不能要求那隻貓熊長命百歲，沒辦法。」