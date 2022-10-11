民眾實價登錄申報完成後，發現已申報資訊有誤，應向不動產所在轄區地政事務所申請更正，無論申報不實情形是否裁罰，仍應於地所通知後依限辦理實價登錄資訊更正作業，以免再次受罰。地政局長吳存金說，大甲地政事務所全國首創實價登錄案件管制系統，透過程式精準管控申報更正實價登錄資訊案件執行進度，並於核准更正後及時提醒申報人於規定時限內更正，避免因逾時再受裁罰。

吳存金指出，申報人因申報不實遭主管機關裁罰，往往以為罰鍰繳完便了事，卻忽略仍須依規限期更正實價登錄資訊。實價登錄制度實施至今，已從不動產買賣擴大至預售屋全面納管，民眾對於實價登錄的公開資訊越來越依賴，多會利用內政部不動產交易實價查詢服務網查詢交易標的附近成交案例，作為購置不動產前的價格參考。

吳純金說，依平均地權條例規定，申報人申報登錄的價格或交易面積若有不實，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並令其限期改正，屆期未改正者，按次處罰；經處罰2次仍未改正者，提高罰鍰處30萬元以上、100萬元以下罰鍰，若申報標的含建物者，則按戶(棟)處罰，可見正確的成交價格及交易面積對實價登錄資訊的重要性。

大甲地政事務所主任楊政儒表示，申報不實是指申報資訊與契約書簽訂的內容不一致，因更正後的正確資訊仍具有參考價值，法令明定無論申報不實情形有無受罰，後續仍須更正申報資料。

地政局強調，政府致力於提供即時及正確的實價登錄資訊，若申報人發現申報資訊有誤，應主動向所轄地政事務所提出更正申請，共同維護實價登錄資訊的正確性，地政局「158空間資訊網」提供台中市完整實價登錄行情，歡迎民眾多加利用。