2022桃園萬聖城移師藝文廣場，這次共有5座大型裝置藝術。（桃園市觀旅局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園萬聖城今年移師桃園藝文廣場，今年以「驚魂馬戲團」為主題將於29日開城，活動總計共9天，會場從桃園藝文廣場到同德五街的藝文大道，更結合周邊店家推出不同的主題之夜，邀請大家一起變裝搞怪，這次共有5座大型裝置藝術，馬戲棚更從每晚6點起，每半小時將有5分鐘的搞怪動畫秀。

觀旅局表示，一年一度搞怪盛事桃園萬聖城活動將於29日開始至11月6日，布展設計以寵物和馬戲團表演為發想，延伸前2年桃園萬聖城的主角，加入了巨耳詛咒兔、幽靈犬、巨貓和小丑鼠等寵物角色，利用角色設計出「馬戲團迎賓入口」、「巨耳兔的詛咒世界」、「蝙蝠的顛倒世界」、「萬聖小屋」和「主舞台-驚魂馬戲棚」等5座大型裝置藝術。

觀旅局指出，馬戲棚每晚6點起每半小時會有5分鐘的搞怪動畫秀，「巨耳兔的詛咒世界」更是不可錯過互動裝置藝術，設計以台灣最火紅恐怖電影「咒」，以大型氣球製作的詛咒兔，背景還有1面滿滿百家姓牆面，觸動不同的姓氏可奏出有趣的旋律。另外，除了大型裝置物外，活動會場結合萬聖節及馬戲團氛圍，將點亮同德五街到藝文廣場的綠廊道，白天、晚上各有不同的搞怪有趣又恐怖的氛圍。

觀旅局說，不僅有大型裝置藝術展出，萬聖城展出期間周末分別安排有魔術秀、Cosplay、熱門音樂派對以及小朋友最喜歡的MOMO、YOYO偶像明星見面會，活動首日還有原樣的夜演唱會，第2周也有桃園在地青年表演團體帶來豐富表演，而平日每天晚上也推出不同主題之夜，假日活動自中午12時、平日為下午4時開始對外服務到晚間10點。