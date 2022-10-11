先進駕駛輔助系統滲透率提升，加速車規MLCC發展，TrendForce表示，2023年起L3等級ADAS系統將成為眾多車廠主要高階車款升級目標，在MLCC用量將大幅躍升至3000~3500顆，其中0402尺寸剛好滿足車邊監控模組有限空間，成為主要應用尺寸。

隨著先進駕駛輔助系統(ADAS)逐漸成為新車標配，L1/L2是現階主要配置等級，車規MLCC用量約1800~2200顆，而電動車在消費者對提升續航力的需求，以及優化充放電效能與電能回收系統，成為各車廠主要研究發展重點之一，逆變器、電池管理系統、直流電源轉換器三項次系統更是核心，在高容值(10u以上)、高耐溫(X7S/R)車規MLCC用量約在2000~2500顆。

TrendForce表示，隨著半導體IDM廠發展ADAS專屬MCU、Sensor IC等越趨成熟，2023年起L3等級ADAS系統將成為眾多車廠主要高階車款升級目標，而在MLCC用量將大幅躍升至3000~3500顆，其中0402尺寸剛好滿足車邊監控模組有限空間，成為主要應用尺寸。

日廠村田(muRata)在2022年初正式量產1206尺寸，能達到22u 16V的車規高容值、高耐壓的新產品，包含TDK、太陽誘電、三星、國巨等業者也正積極搶進。