南韓股市周二收跌；投資人紛紛拋售科技股、汽車股和其它股票，他們擔心貨幣收緊和地緣政治風險，可能將全球經濟拖入衰退。

周二南韓KOSPI指數跌40.77點或1.83%，為2192.07點。成交量為適中的8.46億股，交易金額為7.75兆韓元(約54.2億美元)。機構投資人賣超3097億韓元，外資和散戶買超3067億韓元。

科技股和汽車股的跌幅最為明顯。

領頭羊三星電子跌1.42%，報5.54萬韓元；SK海力士也下跌1.1%，收報9.02萬韓元。

美國政府實施出口管制，限制中國獲得美國晶片技術和晶片製造設備，導致美國半導體股票最近遭到拋售。南韓科技股也受到影響。

現代汽車下跌4.27%，起亞汽車跌5.07%。市場越來越擔心，美國的《降低通膨法》可能嚴重損害南韓汽車業競爭力；該法案規定在美國以外組裝的電動車不能享受稅務優惠。

周二韓元下跌，收在1435.20韓元兌1美元。