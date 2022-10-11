總統府前昨（10）日舉行國慶大會活動，總統蔡英文以「給世界一個更好的台灣——堅韌之島．韌性國家」為主題，發表國慶演說。國民黨台北市議員候選人高揚凱指出，蔡英文國慶談話只提了3次中華民國，台灣卻整整說了48次，可見又在玩台獨文字遊戲，只是為了騙取選票利益。

高揚凱昨在臉書發文表示，蔡英文發表的國慶談話中，只提了3次中華民國，台灣整整說了48次。事實上，他跟大家都十分明白，蔡英文跟民進黨，用台獨議題玩了這麼多年，除了騙取選票得利之外，從來沒有實質的讓台灣成為一個國家。

高揚凱指出，民進黨不僅沒讓台灣成為一個國家，更沒有讓中華民國在國際上的能見度提升，蔡英文上任6年，我們已經跟8個國家斷交，實際的友邦只剩下寥寥可數的14個。

對此，高揚凱痛批，民進黨箝制的媒體、旗下的巨大網路軍團，可以大言不慚地說，友邦減少是中共的打壓，但突破這個困境，本來就是執政黨跟蔡英文應該做的事，不是永遠推給有人打壓，然後形塑悲憤的抗中保台氛圍，目的其實是為了騙取選票。