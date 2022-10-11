高雄市議員邱于軒與無黨籍議員參選人徐尚賢等人11日前往步訓部門口抗議國軍嚴重影響行政不中立。陸軍教育訓練暨準則發展指揮部對此表示，所屬步兵訓練指揮部莊姓士官於9月份利用休假期間，參加高雄某議員參選人造勢活動，嚴重違反行政中立規範，經調查屬實，已依規定懲處並調離現職。

至於莊姓士官在社群平台留言引起爭議，已經由司法單位調查中。

教準部強調，國軍恪遵憲法，堅守行政中立，軍隊國家化的立場雖多次宣導，然仍有官兵違犯，深表遺憾，將持恆加強要求所屬言行，忠誠履行軍人職責，以防止類似案件再生。

邱于軒近期接獲民眾檢舉，有現役軍人於營區內發展政治組織，捐款資助基進黨公職候選人；另有吳員著軍服與基進黨候選人合影，並將看板懸掛於營區大門口對向約30公尺位置處，供不特定多數對象閱覽，現已悄悄下架置換；及有莊姓現役軍人為基進黨公職候選人舉牌宣揚其政治理念等行為，這些案件恐已嚴重違反國防法第六條所明訂的國軍應保持政治中立。