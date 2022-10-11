民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天參訪異域故事館，由桃園市商圈產業聯合會總會長王根深陪同並導覽， 鄭運鵬說，異域故事館的所在地魅力金三角商圈，充滿著故事更有相當多的美食，是桃園20個商圈的領頭羊，未來當選市長後，會努力協調改善當地的停車需求以及大眾運輸系統的接駁等，讓整體的交通能夠更便利。

鄭運鵬指出，桃園是具有生命力且多元文化族群融合的城市，包含閩南、客家、新住民、原住民族等，而魅力金三角商圈更擁有濃厚的滇緬文化及眷村文化，非常具有特色，希望透過參訪導覽，能更深入了解整個商圈的發展與需求。

他表示，魅力金三角商圈在王根深總會長的帶領之下，把歷史以及反戰的思想等故事帶到桃園，更在此落地深根，這不僅是在台灣的故事，更是整個華人地區共同的歷史背景，所以魅力金三角商圈不只對桃園有吸引力、對全國有吸引力，甚至對國際都有吸引力。

鄭運鵬說，未來若當選市長，會努力協調改善當地的停車需求以及大眾運輸系統的接駁等，讓整體的交通能夠更便利，並將魅力金三角商圈結合桃園文化產業，擴大商圈服務的範圍，讓桃園的觀光可以三倍速、大進化。

鄭運鵬異域故事館