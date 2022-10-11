海軍確定放棄本來規畫要建造4500噸級的小神盾艦「新一代飛彈巡防艦」，原本編列的245億元預算，將以2000噸至2500噸級的「新一代輕型巡防艦」取代，並計畫在4年內先建造兩艘反潛及防空型原型艦，根據國防部送至立院報告書指出，防空型原型艦於2025年服役，反潛型則於2026年服役，最特別的是，國防部還揭露，未來除了配備垂直發射行中程海劍二防空飛彈外，也將裝設增程型超音速反艦飛彈。

另外國防部也透露，將於2023年至2026年運用「海空戰力提升計畫採購特別預算」添購的增程型「雄風三型」超音速反艦飛彈，也將配置於海軍艦艇之上，未來打擊範圍可遠達300至400公里。

海軍輕型巡防艦將配備增程型雄三飛彈。圖為海軍公布的雄三飛彈射擊畫面。(海軍司令部資料照片)

據了解，海軍要建造的2000噸級輕型巡防艦預計明年開工，將區分防空和反潛兩種構型，兩者皆有直升機飛行甲板，前者再艦艏段裝備垂直發射器，後者則在艦艉段配置拖曳聲納，總數量不會少於8艘，並以濟陽級巡防艦（諾克斯級艦）為優先取代對象。

據了解，海軍本來要建造4500噸的新一代巡防艦，因中科院研製的相列陣位雷達不符海軍需求，全案延宕，海軍決定放棄，改為建造新型2000噸原型艦2艘，預算金額不變，仍是245億元，全案在今年7月13日核定。

根據國防部告告書，「新一代輕型巡防艦」排水量2000噸、滿載排水量2500噸，分成防空型與反潛型原型艦，採柴電或燃氣渦輪機混合推進系統，航速最大達30節以上，可於8級風下執行任務。武器裝備除了配置中程防空飛彈、增程型超音速反艦飛彈，另裝配76砲、方陣快砲、深水炸彈或魚雷等。