新球季各家看好的MVP競爭者除了獨行俠東契奇（Luka Doncic），還有「爆鞋哥」錫安威廉森（Zion Williamson）。威廉森季外鍛鍊有成，帶回大學時期的精壯體格。威廉森過去因為傷痛不斷，還未發揮全部的潛力，新球季的表現令人期待。同樣傷病纏身的還有快艇「可愛」里歐納德（Kawhi Leonard），這次也是健身有成，比以前更加強壯。

威廉森前一次出賽是在去年5月，他的速度、體能以及在禁區的破壞力都無庸置疑，NBA記者史畢爾斯（Marc J. Spears）稱讚說：「（威廉森）他在體態不佳的時候可以拿到場均27分7籃板，想像一下他現在回到最佳體格會變成怎樣？我告訴各位，他將成為MVP的競爭者，他在杜克大學時期的笑容、彈性都回來了，他這一季將會很特別。」

另一頭的快艇雙星里歐納德、保羅喬治（Paul George）也是因為傷病而沒能打出最大潛力，今年兩人將以接近100%狀態開始新球季。喬治告訴美媒ClutchPoints說：「可愛是球隊一哥，我完全不介意。我要試著幫他分擔壓力，我願意公開說我是二哥，這部分我們很快就講清楚，不讓自尊成為阻礙，我相信自己的實力。」

至於各隊總管票選出的MVP頭號熱門東契奇，他近3季的進攻數據和詹姆斯（LeBron James）同年齡的時候相差無幾，只是他沒有詹姆斯那麼堅韌。由於球隊戰績是MVP的一大指標，這方面其他角色球員的表現也相當重要。