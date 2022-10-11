高雄中山大學緊鄰壽山，附近常有猴群出沒，是全台獼猴鬧事最頻繁地區，舉凡獼猴搶食拉扯、闖宿舍偷竊、丟石砸人事件不勝枚舉，人猴衝突頻傳，一名網友在臉書社團發出一張猴子手拿吸管熟練著喝著紅茶的照片，讓網友們看完笑稱：自己叫吳柏毅了。

猴子頓坐在校園內的石牆上，一隻手拿著吸管另一隻手扶著飲料，熟練著喝者飲料。(翻攝臉書爆廢公社二館)

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文並附上一張猴子在中山大學內喝紅茶照片，只見照片中一 隻猴子頓坐在校園內的石牆上，一隻手拿著吸管另一隻手扶著飲料，熟練著喝者飲料，逗趣的畫面讓原PO直呼「沒到過中山，你永遠不知道猴子已經進化到這種程度」。

貼文曝光後引起網友們熱烈地討論。(翻攝臉書爆廢公社二館)

貼文曝光後引起網友們熱烈地討論，紛紛留言表示「牠們都會自己叫吳柏毅了」、「當你以為外送是中山學生叫的時候，你就會發現出來幫忙領餐點的都是猴子軍團」、「上次我去球場打球，人不夠還叫猴子幫忙補一下」、「他們還會微積分」、「過陣子都在頂樓抽菸了…」、「你現在笑他，等他畢業就是一位碩博士了，你呢還是在笑…」、「人家山上猴子再進化，城市的猴子再退化」。