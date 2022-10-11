進入婚姻的人，除非骨子裡就是老實人，否則就必須拿出相當的自制力，才能避免婚姻受到第三者的介入，《科技紫薇網》運勢專欄指出，生肖虎、生肖猴、生肖羊、生肖蛇，可以分得清婚前婚後的界線，懂得保持適當的距離，因此多能享有幸福家庭。

▍生肖虎：感情多彩多姿，自有分寸

屬虎的人可謂是「人不痴狂枉少年」的代表，不會放過風花雪月的美好。他們的感情多半精彩，不多認識些對象，怎麼能挑出最好的另一半度過餘生。尤其是農曆1、7月出生的生肖虎，婚前可能會玩出很多新花樣，但婚後他們就彷彿重新投胎做人般嚴守分際。

▍生肖猴：善於比較，尋找最愛

屬猴的人對於感情較缺乏耐性，往往要經歷幾段戀情後，才能摸索出和異性相處的方式，特別是曾經受過傷害的生肖猴，更會小心翼翼尋找。從外人看來，他們的感情世界豐富並不單純，但其實他們是擔心太早定下來，以後會悔不當初。農曆3、9月出生的生肖猴，需要多磨練，才能練出識人的眼光，這樣最終選定的對象，就能常相廝守了。

▍生肖羊：百裡挑一，不願錯過

生肖羊的人較容易表現出感情，交往的對象眾多，除了想要到處玩玩以外，其實也想著長期觀察的心思，在尚未決定最終選擇之前，有黃金單身漢的身分加持外，你情我願，誰都不吃虧。農曆5、11月出生的生肖羊，我行我素的特質強烈，自認只要守住道德或法律底線，無需在乎別人眼光，但一旦結婚，他們對另一半會疼愛有加，令人羨慕。

▍生肖蛇：多多益善，優勝劣敗

生肖蛇的人容易受誘惑，且會不自覺把一般感情昇華到曖昧階段，常忘記自己已有交往對象。生肖蛇的人會說服自己，有競爭才會知道最後的黑馬是誰，適者生存看似殘酷，卻能留下最好的結果。特別是農曆6、11月出生的生肖蛇，眼光更高、胃口更大，對於婚前的交往，傾向多多益善，寧可誤殺，不容錯放，好在他們婚後能接受最終選擇，不輕易變動。