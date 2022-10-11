經過警方提醒，王女才想起皮夾放在紙箱內。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

台南市中西區40歲王姓女子，在昨天凌晨3時許在家中發現長夾失竊，由於內放有身分證件、人民幣8000元及美金3000元，焦急忙跑到長樂派出所報案，警方勘查現場並調閱監視器均未發現，後來因細心的副所長郭建政一句話提醒，讓婦人回憶起皮夾放在準備寄出的紙箱內，順利結束這起烏龍報案。

南市第二分局表示，經受理報案並由偵查隊鑑識小隊到場逐一勘驗，未有發現門窗遭侵入或破壞情事，且家中尚有置放其他現金、黃金等貴物物品並未遭竊賊取走。因轄區發生住宅竊案，派出所也立即成立專案小組，逐一調閱周邊監視器查看，但均未發現有可疑人車跡證。

副所長郭建政重返王女住處慰問及調查相關線索，發現門口發現放置有數個大小紙箱，疑似剛整理過家中，因自己也發生過類似情況，把重要物品誤收進回收紙箱中，便提醒對方近期是否有無親朋好友來訪或是整理家中物品。

王女突然驚呼一聲，直衝置物間內並拉出一個紙箱，打開後內有其準備寄送給在大陸經商之先生之相關物品，經逐一拿出，赫然在紙箱最底層竟有其遍尋不著之皮夾，所報遭竊物品也都完整的放於皮夾內。

王女喜出望外的表示，前幾日整理一些物品整備寄送給在大陸工作之丈夫，不料整理期間竟順手將自身夾皮放入而不自知，對於自己的粗心大意造成警察之奔波忙碌深感歉意。王女事後親自到派出所撤銷竊案並向員警再三致謝，也結束一場驚魂記。