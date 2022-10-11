不管多偏遠，台中市政府不會忘記你！繼目前15條小黃公車路線，交通局今年再新增7條路線，深入石岡、后里、外埔、梧棲、大肚、大雅等地區，即日起以預約方式提供民眾免費搭乘服務。對此，盧秀燕市長在臉書表示，「公車走不到的地方，我們用『小黃公車』把大台中串在一起。」

盧市長表示，感謝交通部公路總局、市議會及當地民代支持，也感謝計程車業者服務大眾。(圖／台中市政府交通局提供)

盧市長也表示，小黃公車是市府最受歡迎的交通政策，她上任前台中只有2條路線，現已有22條路線。小黃公車即是將計程車當作公車，除了享有免費搭乘免費外，民眾也可打電話預約、告知人數調度車輛接送，比公車靈活可以在路線上隨招隨停。

此外，盧市長也提到，目前的22條路線涵蓋台中海線、山城、屯區行駛，在原縣區21行政區、139個里提供服務，對此很感謝交通部公路總局、市議會及當地民代支持，也感謝計程車業者服務大眾。

受到市民好評的小黃公車，交通局表示，市府照顧偏遠地區民眾搭乘公共運輸需求的權益，去年小黃公車新增7條路線前進海線地區，今年再新增7條路線，包括黃16路福興永豐線、黃17路中興嶺石岡線、黃18路后里四塊厝線、黃19路口庄水美線、黃20路梧棲沙鹿線、黃21路王田營埔線、黃22路舊庄員林線，前進石岡、后里、外埔、梧棲、大肚、大雅等地區，歡迎民眾多加搭乘公共運輸，節能減碳，減少空汙。

小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天「電話預約」。(圖／台中市政府交通局提供)

交通局長葉昭甫也進一步說明，新增7條路線中，黃21路王田營埔線在大肚區順安宮設站點，串聯王田王福街中和營埔等里，進入小巷弄載運民眾，途中經過郵局、國小、火車站等當地重要地點，更可轉乘公車或火車至台中市區。

黃16路福興永豐線及黃17路中興嶺石岡線，規劃串聯黃9路新社白毛台線及黃3路新社新五村線，讓新社福興社區可通往和平區公所及永豐，便利新社水井居民前往崑山國小通學及石岡地區洽公。

台中市交通局不僅新增7條小黃公車路線，日前YouBike 2.0也突破1200站，更獲YouBike 2.0站點、電輔車數量等三項第一。多項的交通建設展現市府重視交通的重大決心，與致力於拓展對市民有感的交通政策！

對於小黃公車有需求的乘客，交通局也提醒，小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天「電話預約」，也會視乘車需求調派，照顧市民交通需求。相關資訊可參考交通局網頁。

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