連鎖餐飲集團八方雲集（2753）今（11）日公告9月營收5.91億元、月減0.53％、年增17.01％，創歷年9月新高；累計今年前九個月營收50.29億、年增15.12％，亦創同期新高。

八方雲集旗下品牌多以外帶為主，相較餐飲同業受到疫情的衝擊較低。今年以來，八方雲集旗下品牌持續拓點展店，受惠展店效益加持，單月營收幾乎皆維持年增雙位數。八方雲集在美國展店表現優於預期，明年將在美國市場積極展店，強勢營運動能使得法人對八方雲集2023年獲利充滿期待。