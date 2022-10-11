和泰車(2207)TOTOYA COROLLA Sport於2018年在台上市後，即以俐落動感的外型、TNGA底盤配置及充沛動力表現，獲得追求駕馭樂趣、品味獨具的消費者喜愛，上市以來持續熱銷，截至2022年9月底累積銷售已超過1.2萬台，為台灣進口掀背車銷售冠軍。

2023年式全新改款的COROLLA Sport延續以往日系小鋼砲風格，外觀更為年輕動感，內裝也升級12.3吋全彩數位式儀錶板，更顯高科技質感；同時，安全配備亦全面進化，標配TSS 3.0(TOYOTA Safety Sense 3.0)智動駕駛輔助系統，並搭載PVM環景影像輔助系統；期望以動感美型的外觀、高機能質感內裝、絕佳安全防護與兼具操控與舒適性的駕馭體驗，帶給消費者前所未有的駕馭樂趣。

全新改款的TOYOTA COROLLA Sport外觀造型更加年輕動感，LED Bi-Beam頭燈採用全新J型設計，讓前視造型更加俐落有神；下保桿連接霧燈處的C型飾條設計，帶來更低重心的寬廣感受，呈現出極具個性的前衛造型。後視在視覺上延續與車頭設計的一貫性，自車頂與車側彙集至廠徽的立體車身線條，彰顯野性魅力，科技感十足的LED尾燈組以及兩側葉子板的厚實設計，結合後保桿下方簡潔的塗黑設計，穩重中強調車身運動感。車色部分，更導入獨具個性的「焰動橘」、「星湛藍」，提供車主彰顯不凡品味的全新選擇。

TOYOTA COROLLA Sport為TOYOTA全車系第二款搭載TSS 3.0(TOYOTA Safety Sense)智動駕駛輔助系統的車款，TSS 3.0透過攝影機偵測範圍擴大、雷達死角範圍縮小等升級優化，全面提升安全系統性能，除了TSS 2.0既有的「ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)」、「LTA車道循跡輔助系統」、「PCS預警式防護系統」、「AHB智慧型遠光燈自動切換系統」等安全配備外，更新增PCS的路口辨識功能，在十字路口轉彎時可偵測對向來車與交叉路口的行人、自行車與摩托車，安全守護再升級。而RSA速限辨識輔助系統可透過攝影機辨識，通知駕駛目前行駛路段的交通速限，亦能透過手動快速重置ACC定速避免超速，安全實用又方便。此外，本次改款亦搭載「PVM環景影像輔助系統」等最高36項主、被動安全防護系統，全方位守護每一位乘客。全新TOYOTA COROLLA Sport即日起正式展售。