民進黨台北市長參選人陳時中、台北市長柯文哲連日為雙城論壇隔空互嗆，誰也不讓誰，陳時中11日再反擊，痛批柯文哲將政治議題或民主意識當作吃香喝辣的籌碼。對此，柯文哲回嗆，他們是把吃香喝辣的特權用民主自由的糖衣包裝起來，「拜託，你們在幹什麼，我們又不是不曉得！」

陳時中日前表示雙城論壇「不要被人家掐脖子舉辦」，柯文哲昨反批陳時中及民進黨抗中保台「喊假的」，實際上是「抗中保權力」，真正目的都是為保住他們吃香喝辣權力，沒有抗中、保台相關準備，但陳時中今日再反擊，指柯文哲才把民主意識當吃香喝辣籌碼。

柯文哲下午出席2023台灣燈會在台北活動後接受媒體聯訪，他為此再嗆陳時中打口水戰，批評對方將吃香喝辣的特權，用民主自由的糖衣包裝起來，還直呼「拜託，你們在幹什麼，我們又不是不曉得！」

此外，媒體問及無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨和民進黨台北市議員王世堅昨同框為大同區里長站台，陳時中原先表示「黨有黨紀、交情歸交情」，後來又說是誤會媒體意思，強調同台出席活動是個人自由，柯文哲感嘆，人活在世界上不是只有同黨，還有同事、同鄉、同學甚至同教堂，不用把政治弄的那麼肅殺。

柯文哲狠酸，陳時中「變來變去」還是符合對方的人設，「他從選舉開始每天都變來變去，搞不清楚什麼才是真的陳時中。」