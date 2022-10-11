近來台海緊張關係升溫，美國財經媒體披露，白宮正規劃共軍攻台的緊急應變計畫，可能以專機撤離台積電高階工程師赴美，複製海外高階晶片基地。前民進黨立委郭正亮分析指出，這意味者美國在布一個局，可能會讓台積電逐漸變成美國的公司，而且這樣也有一個法律上介入的理由。

傳出如果兩岸出現最壞狀況，美方考慮優先撤離台灣晶片工程師，郭正亮在《熱搜發燒榜》節目中表示，美國媒體登出這個訊息很耐人尋味，這代表台積電真正重要的是人才，所以美國要用專機協助撤離，在此情況下，美國可能會想設法讓台積電在法律上變成美國的公司。

郭正亮提到，美國可能想讓台積電變成美國的公司，直到9月台積電的外資持股比率仍有71%，如此一來，美國要接手台積電變得順理成章，等於是要解救國內公司的人才資產。

郭正亮更認為美國在布一個局，因為在台灣市場有地緣政治、停電的風險，這種不利的因素會不斷被拋出，直到大部分股東都認為台積電設在美國會比較安全，他強調，美國正在塑造這種輿論。

前外資半導體分析師陸行之則在臉書上表示，看到這種台積電的新聞，「真感到無言不知如何評論」，他直言，在戰爭下「誘使」台積電員工赴美，跟誘使一堆歐洲猶太人科學家赴美有異曲同工之妙。

陸行之說，就算美國政府是台灣很重要的夥伴，但憑什麼可以私自決定摧毀台積電設施，等同摧毀台灣整個半導體及科技產業的命脈？更痛批「這些美國政客在胡扯什麼？」