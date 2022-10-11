花蓮市與與那國町締盟40周年慶。（花蓮市公所提供）

魏嘉賢（右）糸数町長（左）特別選擇象牙樹做為40周年慶旳紀念樹種，強調與那國町和花蓮市的姊妹情深。（花蓮市公所提供）

花蓮市與那國町締盟姊妹市40周年，市長魏嘉賢到訪祝賀並和與那國町長糸数健一研商直航可能性。魏嘉賢指出，台灣距離與那國町最近距離約110公里，包機直航約50分鐘的航程，無論是以郵輪或包機直航方式，除了以觀光導向，更能爭取兩地農漁牧產業交流，形成兩地經貿生活圈。

魏嘉賢近日出訪日本多個城市拜訪姊妹市，其中來到日本與那國町祝賀兩市締盟40週年，他說，因為疫情的關係，這次到與那國町，必須從桃園機場飛到福岡，再從福岡機場飛到沖繩，然後再從沖繩搭機到與那國町，這段距離非常遙遠，將近有3千公里，很難想像台灣和與那國町最近的距離其實只有110公里。

對於兩地持續推動直航，似乎面臨多重阻礙，魏嘉賢表示，因涉及海關、日方與陸方政治關係等，除政府支持外，必須仰賴民間協助推動，魏嘉賢呼應5月間由宜蘭立委陳歐珀、前立委賴坤成、花蓮市前市長魏木村等人發起成立的宜花東「與那國島直航大聯盟」，而與那國島町長系數健一也表達對建立「黑潮經濟生活共同圈」的期待。這兩個國境區域之間的民間交流能加速進行、擴大往來，帶給兩地人民更多福祉與美好未來。

魏嘉賢表示，沖繩群島以及八重山廣域市包括與那國町在內，和台灣的生活無論是文化飲食等非常相近，因此推展兩地觀光，藉由跳島觀光包裝，應可吸引不少的觀光客，同時也能帶動更多日本本島的人民藉由與那國町的路線到台灣觀光， 不僅可讓觀光、教育、文化、經貿、醫療等有正面發展，更能爭取台日邊境城市直接的農漁貿易，他將積極透過民間團體研商直航的可能性。

魏嘉賢強調，與那國町是日本最西端的島嶼，該島因為海底有近萬年的古文明建築遺跡而聞名，日劇「小孤島大醫生」也在該島拍攝。兩個城市於1982年締盟，是花蓮市6個姊妹市裡唯一處在境界地域的城市。

締盟40周年慶舉辦植樹地點在與那國町交流館旁，館內有各項與台灣互動的資訊，包括1982年締盟當天的照片以及報章媒體報導，還有各項年度周年慶的互動交流，可說是彌足珍貴。