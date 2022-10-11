近日楊梅區完成5條後巷美化，位於新農街二段與梅獅路一段492巷中間。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區汙水下水道系統自2010年開始建設，共分4期工程，目前第1期進行中，截至今年8月用戶接管數已達12414戶。市府2016年起，配合市民接管推動後巷環境改造計畫，將居民堆放雜物的後巷美化翻轉，近日完成5條楊梅後巷美化，融合在地文化元素，成為新在地打卡景點。

桃園市長鄭文燦指出，下水道為城市基礎建設，無論雨水或汙水下水道都是維持城市公共衛生的重要系統。據統計，目前桃園汙水下水道用戶接管數達18萬6960戶，普及率21.5％，預計未來4年內，全市用戶接管數可達30萬、普及率50％。

楊梅後巷美化融入在地客家文化元素。（蔡明亘攝）

壁畫將可愛動物擬人化，揮別冰冷水泥灰色，展現Q版人文氣息。（蔡明亘攝）

其中楊梅區汙水下水道系統工程共分4期，第1期工程進行中，範圍包含水美、楊明、大同、中山、楊梅、楊江、梅新、梅溪、永平、青山共10個里，全區用戶接管數達12414戶、普及率92％，後續將進行第2期工程。

民宅後巷過去常堆放雜物缺乏管理，市府鼓勵民眾踴躍配合接管，推動後巷環境改造計畫，截至今年已完成124條後巷美化，投入約6750萬元，將後巷視為公共空間，透過美化翻轉成居民可聊天串門子的場域。

近日桃市府完成楊梅區5條後巷美化，融合文化元素，成為新打卡景點。（蔡明亘攝）

透過美化翻轉後巷，成為居民可聊天串門子的場域。（蔡明亘攝）

近日楊梅區完成5條後巷美化，位於新農街二段與梅獅路一段492巷中間，壁畫融入在地客家元素，包括富岡呂家聲洋樓、仙草花海、花傘、擂茶、湯圓、藍染、麻糬、採茶、米苔目等，並將可愛動物擬人化，揮別冰冷水泥灰色，展現Q版人文氣息。

水務局長劉振宇也說，用戶接管是汙水下水道建設最後一哩路，近年嘗試將美學融入，打造獨具特色的後巷空間，讓巷弄成為藝術廊道，期許市民日後踴躍配合接管作業，改善生活環境品質。