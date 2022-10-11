雲林縣沿海地區東北季風轉強，麥寮鄉電線遭吹落台電搶修加固。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣沿海地區東北季風轉強，最大瞬間陣風達16級，近日有不少電線遭吹落，11日麥寮鄉代吳明宜表示麥寮位於風頭水尾，這幾天風勢強勁，電線、第4台傳輸線紛紛被吹落，影響上百戶民眾用電與收訊，已請台電搶修並加強清洗、加固等相關工作，確保民眾正常用電。

每年10月進入東北季風期，麥寮鄉因位處西海岸突出處，風勢更是強勁，10日鄉內麥豐、麥津村有數處電線與第4台傳輸線被吹落，造成上百戶住家停電，經麥津村長林東宏、麥豐村長吳子瑋通報，透過縣議員許志豪服務團隊協助聯繫台電等相關單位，到場處理後已恢復用電，11日台電展開加固、清洗工作。

鄉民代表吳明宜表示，麥寮鄉近年來人口快速成長，已達近5萬人，電力、電信等線路也因此激增，每到冬季經常傳出電線被吹落情況，影響民眾生活起居，因此將推動電線地下化計畫，先從市區作起，再逐步推廣至市郊，藉以提升民眾的用電品質。

台電雲林區營業處指出，為維持供電系統正常，台電公司在東北季風期間會雇請包商，在麥寮、台西等沿海鄉鎮以強力水柱清洗電阻礙子，將附著在上面的鹽分與塵土沖洗乾淨，避免跳電情形發生，同時也會加強電線固定工作，確保住家與農田灌溉、魚塭打水等用電，「電纜地下化」也持續進行中。