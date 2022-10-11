六月在關島遇到25歲小鮮肉搭訕。（TVBS提供）

曾子余（右）親吻關島前總督夫人。（TVBS提供）

六月（左）、李易。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家》六月、曾子余、林莎及嘉賓是元介在日前出國飛往關島，4人在長達10天的旅程中相處融洽，六月更笑說可能多錄幾天就會互許終生，外表亮麗的她也在當地酒吧遇到25歲美國小鮮肉傳紙條搭訕，「我回國那天有想說要不要禮貌性傳訊給他，因為他那天一直請我們喝酒」。

對方知道她年齡？46歲的六月說當下有請小鮮肉猜年紀，「他不相信我幾歲，一開始還猜我28歲」，今擔任記者會主持人的李易吃醋兼吐槽：「他有喝這麼醉喔」，讓夾在2人之間的是元介笑說是不是坐錯位置。

曾子余也在關島遇到豔遇，對方是77歲的關島前總督夫人，2人在節目中互動曖昧，六月更爆料曾子余一見面就親吻對方，嚇得他趕緊解釋那是禮貌性的親吻對方手背，只是親吻的時間比較久，他也笑說：「她酒喝多了，就一直對我眨眼」。

沒有豔遇的是元介在出發前特別健身，在關島大秀特秀，還大展後空翻跳海絕技，帥氣模樣展露無疑，是元介說：「跳水是我學生時期很喜歡的娛樂，沒想到可以讓我在節目上帥一波！」曾子余模仿是元介後空翻跳海，竟直墜入海，讓眾人笑翻。是元介更在關島徒手撕開椰子，讓六月驚恐喊：「不要得罪他，他會用強勁的雙手把你撕裂。」