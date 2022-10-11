波音已提出下一代「阿帕契」的設計概念

儘管未來25—30年AH-64「阿帕契」（Apache）仍將是美國陸軍的主力直昇機，但波音已提出下一代「阿帕契」的設計概念，以因應未來可能的威脅。

據《突發防務》（Breaking Defense）和《動力》（The Drive）網10日報導，美國陸軍今年1月說，他們目前所部署的，仍是取代AH-64D的最新型AH-64E「阿帕契」第6版直升機。

然而，波音攻擊直升機副總裁喬莉維特（Kathleen Jolivette）說，為了讓「阿帕契」邁入2060年代仍能與時並進，他們開始設想現代版AH-64是有道理的。她強調，「阿帕契」不能原地踏步。

而新設計中最吸睛的，就是兩根翼下增加的掛載點，讓它共有6個掛載點，以搭載導能武器，空射無人機和其他裝備。此外，波音說，下一代「阿帕契」也將改進動力裝置，以提升速度和航程。同時現代版「阿帕契」還將加強感測訊號整合力，並全面提升狀況覺知力等。

此外，波音攻擊直升機全球銷售和行銷總監法靈頓（Jessie Farrington）說，下一代AH-64的核心能力，將在於改進型渦輪發動機（Improved Turbine Engine），以及模組化任務系統骨幹。其中模組化任務系統骨幹可以在不需要大改直升機的狀況下，就能裝入各式感測器或彈藥。

另一方面，波音也在針對現代化「阿帕契」評估其他升級，其中包括能減輕認知負擔，並減少飛行員工作量的先進任務系統，還有未來精準彈藥或雷射武器等。