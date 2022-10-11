新竹漁港「波光市集」此次也榮獲G Mark標章。（陳育賢攝）

2022日本「GOOD DESIGN AWARD」優良設計獎近日公布獲獎名單，新竹市計有包括「青草湖水岸環境改善計畫」、「波光市集」、「2021光臨藝術節」等3案，從全球5715件參賽作品中脫穎而出，榮獲G Mark標章，市府近年重大建設再度獲得國際指標性大獎肯定。

代理市長陳章賢表示，市府團隊近年推動優質的公共建設，致力改善市容環境、將設計力導入城市，也改善長期缺乏優質公共建設的問題，在前市長林智堅帶領下，陸續改造新竹公園全區環境、再塑南寮漁港、打造「微笑水岸」，「青草湖風景區」更是從水質到設施徹底更新，讓經典景點再現風華。

市府更舉辦台灣設計展、光臨藝術節等全國指標性活動，引進優質藝文展演，讓新竹市不僅成為國際藝術家嶄露頭角的舞台、更創造市民共同的光榮感及對城市認同感。

他說，7年多來，新竹市的重要建設屢獲國內外大獎肯定，獎項累計超過200件，繼獲「iF Design Award」、「Red Dot Award」等全球指標性大獎肯定，此次再獲「GOOD DESIGN AWARD」3座獎項，感謝市民及各界對於新竹市的肯定，未來也將持續打造優質的公共建設。

陳章賢指出，青草湖擁有豐富自然景觀資源，更是台語老片《難忘的鳳凰橋》取景地，過去水域淤積、水質優養化且設施老舊，自林智堅上任後，攜手中央投入逾1億經費，大規模改造青草湖，清除淤泥、改善水質、修復護岸休憩空間，更整頓全長2公里環湖步道，並邀請水上活動業者回歸，開放SUP立式划槳、天鵝船等水上活動，打造適合全年齡族群休閒遊憩旅遊場域，也讓青草湖從2019年至今，造訪人次從每月1萬餘人提升至2萬人。

此外，日前榮獲「金點設計獎標章」亦入圍「台灣光環境獎」決選的「波光市集」，也再次獲得國際獎項肯定。

「波光市集」是1座為新竹漁港量身打造的建築，配合海邊風浪意象設計波浪屋頂，並考量海風影響，在受風面設計有較大壁面協助擋風，背風面則加大開口作為進出動線，打造開闊整潔的市集環境，木質造型牆外觀簡明清爽，提供民眾兼顧衛生、舒適的消費環境。

市府行政處表示，「2021光臨藝術節」則是集結來自台、日、英、德、義等8國藝術家，用光雕、音樂、藝術讓古蹟說故事，打造9大建築光雕、76件藝術作品，透過光影、音樂、藝術投影在建築上，重新照亮舊城之美，也看見台灣藝術家的努力。

「光臨」象徵邀請貴賓來到新竹市，把光帶到所有人的眼前，同時也有「光來臨，黑暗散去」，帶來光明與希望之意，10天迎來500萬人次參訪，是新竹有史以來最大規模活動，獲得市民、遊客熱烈回響。

行政處補充，日本「GOOD DESIGN AWARD」至今已有64年歷史，與德國IF產品設計獎、Red dot紅點設計獎、美國Idea傑出工業設計獎，同為全球認可的指標性設計大獎。

日本「GOOD DESIGN AWARD」每年由日本通商產業省以「優良設計商品選定製度（Good Design Selection System，又稱G Mark制度）」，致力於透過設計參與社會大眾的日常生活，分享全球設計師的無限創意。