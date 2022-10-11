聯強(2347)第三季營收1089.94億元，連五季站穩千億大關，同時也是連續第四個季度改寫新高紀錄，年增7.31%、季增4.97%。累計今年前九個月營收達3132.17億元，也創下歷史新高，並較去年同期有雙位數的成長，年增9.95%。

今年第二季以來，疫情、大陸封控、通膨、升息等變數，明顯影響了整體市場的消費信心。但聯強憑藉近年來精實、敏捷、躍進專案所建立的強健體質，表現依然相當穩健；尤其今年積極發展的營運服務平台，在起伏動盪的經營環境下，更凸顯其價值。帶動聯強今年前三個季度的營收，不但持續站穩千億大關，而且逐季走高，並連創同期新高紀錄。

聯強第三季營收近1090億元，為同期新高與單季歷史次高。聯強商用加值業務在第三季成長13%，同時寫下連續七季創新高的紀錄，其中資料中心相關產品大幅成長五成，網路資安、雲端服務與AIoT等產品也都有雙位數的成長。半導體事業積極發展營運服務平台，充分展現調節供需的功能，廣受供應鏈上下游好評，不斷有新客戶加入，帶動第三季營收大幅成長21%，並創下連續三個季度改寫單季歷史新高的紀錄。資訊消費與通訊業務如預期受到通膨、終端買氣縮手的影響，分別年減7%與微增1%。

累計今年前九個月營收3132.17億元，寫下前三季首次突破3000億水準的歷史紀錄，並較去年同期成長9.95%。其中商用加值業務與半導體事業皆創下同期歷史新高；各地區除大陸外，也都創同期新高，並達到雙位數的年增。