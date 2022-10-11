日本股市周二下跌，並創下近兩周最大單日跌幅；在全球市場遭到拋售之下，日本重量級科技股下跌；另一方面，日本開放邊境和迎接旅遊之際，旅遊股依舊保持堅挺。

在周一休市過後，周二日經225指數收跌714.86點或2.64%，為26401.25點，開盤和收盤皆跌破2萬7千點。東證一部指數跌35.56點或1.86%，為1871.24點，為自9月26日以來最大單日跌幅。

日圓匯率一度跌到145.86日圓，為9月22日以來最低水準，但當時日本央行開始出手干預匯市，為自1988年以來再次出手干預。

美國總統拜登(Joe Biden)上周宣布新的出口管制，可能阻礙中國的晶片製造業。費半指數周一下跌3.5%。

此舉似乎給參與半導體生產的日本企業帶來了壓力。晶片製造設備供應商東京威力科創下跌5.49%，工業機器人製造商發那科下跌3.93%。

電機製造商日本電產(Nidec)大跌9.34%，為日經跌幅最大的股票；此前有新聞報導稱，該公司對股票回購處理不當。日本電產隨後否認了此一報導，並表示正考慮採取法律行動。

旅遊相關股票表現良好。高島屋上漲3.33%；東日本鐵路上漲2.27%。旅遊股也上漲2.24%，漲幅超過其它任何板塊。