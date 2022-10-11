警方說，大麻膏被精油加熱後，再摻入電子煙油供施用，仍被一舉查獲。（警方提供）

警方搜索查獲大批贓證物。（警方提供）

刑事局接獲線報，有運毒集團將大麻提煉製成膏狀，裝入容器掩飾外觀、氣味隱蔽，利用國際包裹自美國夾藏「大麻膏」入境台灣，檢警攔獲總毛重4200.5公克的大麻膏，拘提施姓主嫌等4人到案，依毒品罪嫌送辦。另警方也查出，有毒販利用大麻膏與精油加熱混合製成「大麻電子煙彈」，以獲取龐大不法利益，循線再查獲謝嫌等6人到案、並查扣大麻電子煙彈96支與轉輪手槍1把及子彈29顆等證物。

刑事局偵查第三大隊指出，近年許多國家將大麻相關行為除罪化，使得自境外取得大麻貨源再透過各種方式運輸入台案件有增加趨勢，尤其黑道幫派為提高運輸成功機率，透過層層分工、設立斷點等方式躲避警方查緝。

警方表示，犯罪集團也會將大麻從傳統乾燥加工方式改變為提煉製成膏狀後，再裝入容器以掩飾其外觀、氣味，增加毒品隱蔽性，犯罪集團會先將大麻膏加工分裝製成電子煙彈，再販售給購買者以電子煙方式施用。

今年4月初，刑事局偵三大隊接獲情資，運毒集團利用國際包裹自美國夾藏第二級毒品大麻膏入境台灣，即與相關單位組成專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。經連月蒐證，攔獲4200.5公克的大麻膏後，再掌握毒販據點，陸續拘提主謀施姓犯嫌及吳、李、江姓共犯等4人，依毒品罪嫌送辦。

另外，三大隊在另案毒品溯源時，發現自境外走私的大麻膏，被用來製成大麻電子煙油。6月上旬發動拘提、搜索，起獲用大麻膏與精油加熱混合後分裝製成的大麻電子煙彈、大麻花、大麻磚等證物，同時查獲PYTHON357銀色轉輪手槍1把及子彈29顆，7月中旬拘提謝姓主嫌等6人到案，依毒品與槍砲罪嫌送辦。

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