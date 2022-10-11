Appier沛星互動科技今日宣布完成收購Woopra，Woopra是美國SaaS公司，專注於顧客旅程分析，為企業提供深入的數據和資訊以優化和客戶的互動。本次收購將結合進階的AI技術和用戶導向的視覺化分析，進一步強化Appier以第一方數據為導向建置新一代顧客數據平台（CDP）。在Woopra加入Appier以AI為核心的解決方案後，企業將能快速整合與同步顧客數據，即時分析顧客旅程中的每一個接觸點，充分發揮Appier AI決策與行動的能力。

Woopra總部位於美國加州，提供功能強大且經過業界認可的SaaS平台，專精於顧客旅程分析、行銷自動化和數據管理。本次整合將進一步強化Appier在客戶和產品分析市場的定位，推動Appier在美國和歐洲企業級市場的市佔率和業務成長。Woopra的全球客戶也將進一步擴大和鞏固Appier的業務拓展，特別是針對企業級產品線。

企業如何利用最短的時間獲得洞察、用最直覺的可視化介面分析數據以及整合最佳的AI技術來支持決策判斷、實現自動化，仍然是多數CDP用戶和考慮採用CDP服務的公司必須克服的痛點。而利用Appier的技術打造能聰明運用數據和AI技術的新一代CDP，以推動無縫、強效、從洞察到執行前後貫串的行銷作為，免去企業內部自行建立AI技術團隊的時間與人力成本。

Appier新一代CDP將能從第一方數據中建立360度全方位顧客輪廓，提供用戶導向的洞察分析和視覺化儀表板，精準預測用戶的行為，並透過自動化機器學習模型打造有效的顧客獲取與互動策略。