星展銀行今舉辦2022年第四季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英分享星展集團對2022年第四季經濟前景看法。馬鐵英表示，星展銀估今年底美元指數將會觸頂，明年首季進入盤整，明年H2就會看到回落；而在台灣的房地產方面，馬鐵英認為，台灣的房地產價格不致於急遽重挫，會呈現「軟著陸」。

馬鐵英認為，美國的利率在今年底至明年初就會觸頂，以反應FED利率走勢；有關美元指數區間，星展集團的House view如下：美元指數在今年Q4觸頂站上112，而2023上半年的美元指數區間估109-111，進入盤整；2023下半年美元指數則將回落至106-108之間。

在台灣地產走勢，馬鐵英表示，台灣央行升息以緩步調升為主軸，因此購房者的房貸成本不致於一下子驟升，但升息確實會影響可支配所得，預估需要2季的時間反應，但即使房價修正，也會呈現「軟著陸」。