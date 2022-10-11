瑞銀期貨今天（10月11日）宣佈已完成中國合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）首單中國大陸商品期貨交易，並成為首家支持QFII參與境內商品期貨市場的期貨公司。這是瑞銀在發展中國期貨業務的歷程中完成的又一重要里程碑。

瑞銀期貨自2020年緊跟中國期貨市場改革開放步伐，依託瑞銀集團全球網路資源，培育海外客戶，說明客戶深入瞭解國內期貨市場相關政策和規定，協助其完成相關法律檔的擬訂與簽署，以及開戶材料準備及系統測試工作。2022年9月2日，上海期貨交易所、上海國際能源交易中心、大連商品交易所、鄭州商品交易所同時發佈公告，從當日起允許QFII/RQFII參與部分商品期貨、期權合約交易。瑞銀期貨積極回應，短時間內完成了首單交易相關的各項籌備工作，並於今日落地。

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示：我們一直非常關注中國金融衍生品相關的政策和開放，並且積極佈局，拓展產品服務，把握其中的業務機會。我們期待QFII新規下金融衍生產品投資政策的進一步放開，提供更多投資與風險管理工具，進一步吸引海外投資者積極參與中國資本市場。

瑞銀期貨董事長張家榮表示：瑞銀期貨專注中國期貨市場國際化業務近十年，致力於將優質的國際投資者引進中國期貨市場，並為中國期貨市場提供健康有序的流動性。QFII業務和國際化品種業務一直是瑞銀期貨的戰略重點，多年來平穩、高效地服務於QFII在中國金融期貨交易所的套期保值業務，並且不斷拓展海外客戶交易商品期貨國際化品種的業務。未來，我們會繼續穩紮穩打，不斷豐富和優化產品、服務，加強投資者教育和風險防控，助力中國期貨市場國際化業務發展。