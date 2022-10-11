桃園市預售屋漲翻天！根據內政部預售屋實價登錄統計，桃園市各地今年年上半年與去年年下半年的成交均價漲幅，以新屋區半年翻漲逾三成最多，憑藉黑馬姿態，晉升桃園市預售屋漲價冠軍寶座！

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，今年H1與去年H2相比，桃園市全市的預售產品交易量明顯萎縮近三成，其中以龜山區交易量減幅最大，相隔半年直接腰斬，不過房價非但沒有跌，還成長了14.1%，漲幅名列桃園市第三名。

至於住宅單價表現，今年上半年全市每坪成交均價為26.2萬元，最高單價區是中壢區的35.3萬元，其次為桃園區的34.7萬元，接著龜山區以31.6萬元居第三，為高價區代表，親民的1字頭區段僅剩觀音與大溪兩區，顯示低單價預售屋即將走入歷史。

台灣房屋觀音直營店協理羅淑敏表示，產業入駐及大型上市公司的龐大就業人口，是帶動新屋區房市剛需的穩定買盤，其中以頭洲重劃區最受到客戶青睞，該重劃區位於中壢、觀音和楊梅交接處，鄰近過嶺重劃區以及好市多賣場，且有多座大型綠地公園，良好的生活環境吸引買家置產，目前當地的住宅供給以透天別墅為主，平均總價約1200~1800萬元，新大樓開價則約每坪25~27萬元，房價尚屬親民水位。

進一步觀察桃園市各區的預售屋房價漲幅，今年上半年桃園市整體成交均價，相比上期(2021年H2)成長8.3%，而受惠於都市房價「外溢效應」，以及桃園產業多元工業區發展進駐，從前被認為是蛋白區的新屋區，預售屋均價半年就翻漲31.3%之多！顯見這匹黑馬來勢洶洶。

江怡慧表示，桃園價漲主要有三大推升動力，第一、親民區段補漲，拉抬整體均價；第二，產業發展蓬勃，桃園市工廠登記1萬2千家、公司登記6萬5千家，工業產值達2.9兆，居全國第一；第三、建設遍地開花，市府經發局申請開發八德大安科技園區、大園智慧科技園區、大溪科技園區、平鎮東龍科技園區及新屋頭洲科技園區等產經樞紐，建設紅利豐沛。

江怡慧並指出，由於桃園市中心的房價不俗，住宅密集度也頗高，因此近年生活空間寬敞、房價平實的衛星城鎮，比如新屋、觀音等地，似乎愈來愈受到買家喜愛，尤其是綠覆率高的低密度重劃區，住宅買氣更顯平穩，市場表現相對突出。