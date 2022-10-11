網路社群11日瘋傳一段名為「屏東潮州高中校園淪為格鬥場」的影片，片中直見2名男學生互毆，時間長達1分多鐘。（翻攝黑色豪門企業／謝佳潾屏東傳真）

網路社群11日瘋傳一段名為「屏東潮州高中校園淪為格鬥場」的影片，片中直見2名男學生互毆，時間長達1分多鐘。（翻攝黑色豪門企業／謝佳潾屏東傳真）

網路社群11日瘋傳一段名為「屏東潮州高中校園淪為格鬥場」的影片，片中直見2名男學生互毆，長達1分多鐘，旁邊還有數十名看熱鬧的學生拿起手機錄影兼起鬨，對此，潮州高中證實為學校學生，雙方因在網路上起口角，今天中午在合作社狹路相逢才打起來。

從影片中可以看到，2名男學生在眾人的圍觀下，有如站上格鬥場拚輸贏，雙方你來我往、拳腳相向，看得圍觀學生紛紛叫好，不僅拿起手機錄影上傳、還頻頻起鬨，若不是所有人都穿著校服，還真看不出來是校園暴力，2人打了1分多鐘後，教官趕來制止。

對此，潮州高中證實該段影片是發生在校園內，學務主任李伯恩指出，片中打架的男學生，分別為三年級學長、二年級學弟，2人平常在網路上就常常起口角，國慶日3天連假也一樣在網上吵，今天中午雙方在合作社買便當時狹路相逢，學弟一挑釁、學長受不住氣，2人就打了起來。

李伯恩說，2人打架當下，旁邊有很多學生圍觀，但他們不是被叫來的，是剛好也在現場，大家看到這個場面便拿起手機錄影兼起鬨，不過教官很快就到場制止，2名學生沒有受傷，已被家長帶回家，後續待雙方冷靜並釐清事實真相後，再進行懲處。

李伯恩強調，目前已輔導學生為主要工作，除了動手的2名學生外，也將逐一針對在場圍觀、上傳影片及在網上留言的學生做輔導，避免下次再發生類似狀況。