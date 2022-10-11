具親民黨籍的無黨籍台北市長參選人黃珊珊投入選戰至今，未見親民黨主席宋楚瑜出聲相挺，使「白橘心結」謠言甚囂塵上，黃珊珊11日被突搬出總統府秘書長蔣孝嚴為例，質疑外界為何不討論兒子、國民黨參選人蔣萬安站台，台北市長柯文哲今也直呼這很奇怪，還說一定是蔣孝嚴身上掛太多炸彈，太靠近會引爆。

身兼民眾黨主席的柯文哲昨與宋楚瑜同赴總統府國慶典禮，但2人比鄰而坐卻全程零互動，被解讀為「白橘心結」未解，黃珊珊被問到此事時，突然動怒表示這很奇怪，為何大家不討論蔣孝嚴沒幫蔣萬安站台，還說這個議題就是在炒作，故意製造問題。

柯文哲下午出席2023台灣燈會在台北活動後接受媒體聯訪，被問及黃珊珊以蔣孝嚴未替蔣萬安站台，來比喻自己和宋楚瑜之間的關係，柯文哲沈默一下後說，「對耶，怎麼從來沒看到蔣孝嚴，你不講我還沒想到，兒子選舉老爸從來沒出現，這很奇怪。」

被問到蔣萬安是否有意和蔣孝嚴切割，柯文哲意有所指表示，可能是蔣孝嚴太多炸彈，這點大家心理有數，而民進黨治國雖然不怎麼樣，但選舉還是一流，「一定是因為章孝嚴...蔣孝嚴身上掛了很多炸彈了」，萬一太靠近而引爆會太危險。

外界認為黃珊珊搬蔣孝嚴出來是「走險棋」，恐會被攻擊是資深媒體人周玉蔻第二。柯文哲表示，不會啦，周玉蔻都是用謾罵的，兩人不太一樣。至於他是否有和宋楚瑜聊到黃珊珊選情，他則說，典禮進行時不能講太多，所以自己和對方說要找時間好好談一談，這不急。