臺北醫學大學臺北癌症中心成功通過獅子會國際基金會（LCIF）兒童癌症基金補助計畫，是全球第一也是全臺唯一申請成功的癌症醫院；今與舉辦兒童友善空間揭牌儀式。（北醫附醫提供）

臺灣醫療驕傲再添一樁！臺北醫學大學臺北癌症中心兒童腫瘤團隊成立近10年，成功通過獅子會國際基金會（LCIF）兒童癌症基金補助計畫，是全球第一也是全臺唯一申請成功的癌症醫院。

兒童癌症是全球兒童的主要非傳染病死因，每年約有21萬兒童罹癌，其中48％在亞洲。此次臺北癌症中心成功爭取到獅子會國際基金會30萬美元的專款，全數運用於兒癌相關設施設備。

臺北癌症中心院長邱仲峯表示，兒癌治癒率可達8成以上，值得投入更多資源救治，非常感謝國際獅子會基金會的捐助，攜手打造「一間珍惜每個生命的醫院」，成為兒癌病人的最強後盾。

來自國內外的愛心專款，匯聚為北醫附設醫院蔡萬才癌症大樓的兒童友善空間，今（11）舉行揭牌儀式。臺北癌症中心副院長邱昭華表示，蔡萬才癌症大樓2樓設有兒癌病人專屬的看診空間，親子候診區有最新穎的AR互動裝置，亦可安排音樂治療、藝術治療課程及親子衛教活動，5樓設有專為兒癌病人設置的友善化療空間，提供多媒體影音播放功能，緩解治療過程中的不適。

國內每年新增500多位兒童及青少年罹患癌症。北醫附醫小兒腫瘤科主任、臺北癌症中心兒童癌症團隊召集人劉彥麟醫師指出，臺灣兒童最常見的5種癌症依序為白血病、腦瘤、淋巴瘤、生殖細胞瘤、上皮癌等；北醫兒癌團隊2015年至2022年累計診療超過280位兒癌病人，平均追蹤3年之整體存活率為82％，其中包括每年收治約20位兒童腦瘤病人，服務全國約5分之1的病患。

國健署2021年公布全國兒癌5年存活率為79％。劉彥麟強調，面對兒癌的挑戰，唯有透過團隊通力合作，為病童尋求最佳治療方案，降低復發率，也持續發展創新療法，以提升復發後存活率；若每年能增加治癒5位病童，兒癌整體存活率將可上升1％，若每年持續進步1％，11年後臺灣兒癌存活率將可達到90％，陪伴更多孩童戰勝癌症。