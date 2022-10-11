竹科管理局在寶山鄉徵收130公頃，提供台積電興建2奈米和3奈米廠房，目前交通尖峰時段已出現壅塞情形，未來周邊道路交通惡化已可預見，縣議員邱振瑋建議縣府提前做好相關交通規畫，才能打造寶山鄉成為竹竹苗科技廊道。

參選寶山鄉長的邱振瑋11日在總質詢時，以「六大安心」政策做為縣議員最後1次質詢，他指台積電在寶山擴廠後，預估未來5、6年將有近6000戶居民入住，是目前寶山鄉戶數的一倍，一定要預先好交通規畫，以免屆時國3寶山交流道周邊到竹科發生擁塞。

邱振瑋以寶山鄉位處新竹市、竹東鎮、苗栗縣頭份鎮之間的「夾心餅乾」，建議打通銜接新竹市的雙峰路，拓寬往竹南科學園區的雙林路，竹東二重埔到寶山水庫的道路改善，打造暢通的科技廊道。

邱振瑋指縣府補助寶山鄉三峰路二段，打造北二高橋到中山高橋的路段變成彩虹大道示範區，成效很好，建議能擴大彩粧護欄和駁崁，也成為彩虹大道。

縣府工務處長江良針對寶山鄉道路建設說明，寶山鄉竹43線拓寬工程二期總經費5億2865萬，在今年4月1日開工，預計明年3月底完工。

寶山鄉新竹科學園特定區聯絡道路（科環路）拓寬工程，工程經費4億6千多萬元，由科技部竹科管理局全額補助，寶山鄉公所執行，今年1月8日開工，工期570個日曆天。

新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路），工程經費7.5億元，因中油管線遷移延宕，目前已申報開工。另外，已完工的有寶山路二段道路改善工程、竹47線南坑橋及週邊道路改善工程。

縣長楊文科表示，邱振瑋議員轉戰寶山鄉長，質詢關切道路建設、綠能休閒、農業經濟、便民服務、照護安全等重大議題，縣府將持續與鄉公所攜手，為寶山的繁榮發展打拚。