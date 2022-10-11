聯合再生（3576）公其2022年9月份自結合併營收為19.2億元，較上月成長24.4％，較去年同期成長55.6％，創三年來單月營收新高。由於海外需求強勁，海外模組出貨增加，營收大幅成長。

累計聯合再生2022年前三季合併營收為133.3億元，較去年同期大幅成長31％。

今年受惠於歐洲及美國對太陽能電池及模組需求強勁，客戶積極下單，未來隨著對再生能源需求提升，聯合再生將持續擴展海外業務，國外營收將持續成長。