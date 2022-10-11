明列個人投保所有有效保單的數位保險存摺，註冊人數突破20萬人次。壽險公會11日公布，保險存摺自6月1日上線，已有60萬人次曾點入了解，20萬人完成註冊，其中有8.8萬人成為「白金會員」，即可無限次查詢自己所有保單名稱、保額、被保險人及生效日期等。

壽險公會並宣布，12月20日將進入第二階段一站式連結的試辦，即保險身份驗證中心，並應用在理賠服務上，即保戶用保險存摺進行身份認證，可用人臉辨識、指紋登錄等，再連結到有投保的各保險公司，直接申請理賠。

第二階段參與試辦的共有14家壽險公司及二家產險公司，即國泰、富邦是壽險與產險都加入；另外即南山、新光、中國、台灣、三商美邦、全球、遠雄、元大、保誠、友邦、第一金及法國巴黎等12家壽險，保戶只要用保單存摺即可了解自己有多少保單、哪些可能符合申請理賠條件，再直接連結到各公司申請理賠。

壽險公會表示，所有有效保單及失效期在二年以內的保單數共有5億3,032萬件，目前已上傳到保險存摺已有5億2,967萬件，0.12％正在上傳中，等於保戶多年前投保的保單都查得到。

但保險存摺分為普通會員及白金會員，只有白金會員，即每年繳年費100元者，才能看到自己投保的所有保單，即享有後續所有延伸功能，普通會員只能看到一張保單，而已註冊的20萬會員中，有8.8萬人已加入白金會員。

壽險公會並分析20萬註冊會員中，20歲者有396人，21歲至50歲間共計17.5萬人，占總會員數逾87％，為主要使用者，50歲以上者為2.5萬人，其中超過70歲者有近千人，若再細分，註冊占比最多的還是31到40歲者有35.5％，其 是21到30歲的年輕族群，占29％，41到50歲則占22.6％，且會員中，女生占55％，男生占45％。

保單存摺訴求90歲以上都會使用，且過去很多保戶是身故後，才由遺族花單次350元去壽險公會查詢究意有多少保單，且後續申請理賠、報稅等都需要申請多次文件，若加入保單存摺白金會員，則可以線上管理保單，下載投保紀錄，未來還可以線上理賠等。