雲品國際酒店股份有限公司（2748）公告2022年9月合併營收1.75億元，年增69％；1月至9月累計合併營收為13.91億元，年增46％。展望第四季，10月13日起放寬邊境管制為「0+7自主防疫」，每周入境總人數進一步放寬至15萬人次，且同步取消旅行團禁團令，預料將能夠有效提升君品酒店住房率與調整住客結構，同時君品酒店也在本月於米其林三星中餐廳「頤宮」推出秋蟹料理，將能夠提升餐飲表現與品牌聲量，而雲品溫泉酒店也步入國旅旺季的第四季，二間飯店將能夠保持住房暢旺的業績，同時年底也適逢婚宴、工商團體辦理宴會的高峰期，將能維持雲品整體的營運復甦。

九月逢中秋連假，雲品溫泉酒店及君品酒店的住房需求強勁，二館更積極推出 「經典食刻Classic 米其林三星饗宴」、「酒食雲軒 星級住房餐酒饗宴」等豐富多元的國旅住房方案供消費者選購，將助於拉抬君品酒店的周末假日住房表現。另外在尾牙、春酒與喜宴等餐飲宴會上，也持續接單至明年下半年，使得雲品9月營收較8月維持穩健的微幅成長，期待營運將逐步恢復疫情前的水準。

在疫情之前，君品酒店台北的住房客源結構為85％的國外住客，在邊境管制開始鬆綁後，國外旅客有望緩步回流，對於君品酒店有正面助益，將能夠同時承攬國民旅遊與國際旅遊客群，期待使君品酒店的住房營收逐步回穩。另外，以國旅為大宗的雲品溫泉酒店日月潭，主要客群為家庭客，從新加坡、馬來西亞等鄰近國家過去開放邊境的經驗來看，受限於安排國際旅遊需要時間以及航班班次等限制，開放初期並未能大量取代國內旅遊。故即便開放國際旅遊，初期國內的家庭客群與旅客仍將以國內旅遊為主，在年底的旅遊旺季上仍呈現住房暢旺的表現。

雲品看好海外入境旅遊逐漸復甦與國旅內需消費市場，並將持續深化集團資源整合，同步採取同業、異業結盟合作。雲品持續透過「君品Collection」受理委託經營案，除了現有已在營運的淡水嘉廬、皇家薇庭、蘭克斯特、紅葉谷綠能溫泉園區外，還有籌備中的烏來紅河谷、台南安平區新案，今年底前仍有新案洽談中，將有望帶動住房、館外餐飲與委託經營三大業務。